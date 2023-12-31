Після атаки РФ у Кропивницькому районі є пошкодження – влада

Після російської атаки у Кропивницькому районі є пошкодження, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.



«Кіровоградщина знов під ворожими обстрілами. Відпрацювали оборонці неба. У Кропивницькому районі – пошкодження лінії електропередач та господарчої будівлі», – написав він у телеграмі.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Близько 13:30 у соцмережах писали, що у Кропивницькому та Кривому Розі чутно звуки вибухів. На Дніпропетровщині наразі не пояснюють, чому місцеві жителі чули звуки вибухів у Кривому Розі.

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Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.