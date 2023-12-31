Загроза атаки «шахедів» поширилася на низку областей – Повітряні сили

Загроза застосування російськими військами ударних безпілотників типу «Shahed» поширилася на низку областей України, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України ввечері 31 грудня.

«Атака «шахедів» триває! У областях, де оголошена повітряна тривога – загроза застосування ударних БПЛА», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Повітряних сил, існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

Військові закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет, серед яких були п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Внаслідок атаки загинули понад 40 людей.