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Загроза атаки «шахедів» поширилася на низку областей – Повітряні сили

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото

Загроза застосування російськими військами ударних безпілотників типу «Shahed» поширилася на низку областей України, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України ввечері 31 грудня.

«Атака «шахедів» триває! У областях, де оголошена повітряна тривога – загроза застосування ударних БПЛА», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Повітряних сил, існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

Військові закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет, серед яких були п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Внаслідок атаки загинули понад 40 людей.

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