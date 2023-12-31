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Росія за час повномасштабної війни випустила по Україні понад 7,5 тисяч ракет – Ігнат

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові запустили по Україні понад 7500 ракет, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Від початку повномасштабного вторгнення російські військові запустили по Україні понад 7500 ракет, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові запустили по Україні понад 7500 ракет, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ми маємо за повномасштабне вторгнення ракет усіх типів (випущених – ред.) по Україні понад 7500. Це усіх типів – авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні – запущена така кількість», – сказав Ігнат.

Він зауважив, що «збити всі ворожі ракети неможливо».

«Збивати ми почали «Петріотом» лише у травні, і то на тій ділянці, там, де він є. Маємо розуміти, що збиваємо ми лише крилаті ракети або ж Х-59», – сказав речник ПС ЗСУ.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет, серед яких були п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Внаслідок атаки загинули понад 40 людей.

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