Росія за час повномасштабної війни випустила по Україні понад 7,5 тисяч ракет – Ігнат

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові запустили по Україні понад 7500 ракет, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Ми маємо за повномасштабне вторгнення ракет усіх типів (випущених – ред.) по Україні понад 7500. Це усіх типів – авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні – запущена така кількість», – сказав Ігнат.

Він зауважив, що «збити всі ворожі ракети неможливо».

«Збивати ми почали «Петріотом» лише у травні, і то на тій ділянці, там, де він є. Маємо розуміти, що збиваємо ми лише крилаті ракети або ж Х-59», – сказав речник ПС ЗСУ.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет, серед яких були п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Внаслідок атаки загинули понад 40 людей.