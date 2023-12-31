Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Через російські атаки у Нікополі та Херсоні постраждали 10 людей – влада

Нікополь після російських обстрілів, 8 грудня 2023 року
Нікополь після російських обстрілів, 8 грудня 2023 року

Внаслідок російської атаки у Нікополі на Дніпропетровщині постраждали троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«У районному центрі троє постраждалих. Поранені два чоловіка і жінка. У Нікополі пошкоджена аптека, офісна будівля, два мікроавтобуси і два легкові авто», – написав він у телеграмі.

Крім того, російські війська вранці завдали удару по Херсону, поранені семеро людей.

«52-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. У нього вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, осколкове поранення грудної клітини. Поранення середньої тяжкості отримали 55-річний чоловік і 71-річна жінка. Їх доставили до лікарні», – повідомили у Херсонській ОВА.

Згодом місцева влада заявила про збільшення кількості постраждалих.

«Унаслідок ранкового удару ще четверо постраждалих. Це двоє чоловіків, які знаходилися в своєму авто. Та 48-річний херсонець, який був на вулиці в момент обстрілу. Вони самостійно звернулися до лікарні», – додали в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG