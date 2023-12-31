Через російські атаки у Нікополі та Херсоні постраждали 10 людей – влада

Внаслідок російської атаки у Нікополі на Дніпропетровщині постраждали троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«У районному центрі троє постраждалих. Поранені два чоловіка і жінка. У Нікополі пошкоджена аптека, офісна будівля, два мікроавтобуси і два легкові авто», – написав він у телеграмі.



Крім того, російські війська вранці завдали удару по Херсону, поранені семеро людей.



«52-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. У нього вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, осколкове поранення грудної клітини. Поранення середньої тяжкості отримали 55-річний чоловік і 71-річна жінка. Їх доставили до лікарні», – повідомили у Херсонській ОВА.



Згодом місцева влада заявила про збільшення кількості постраждалих.



«Унаслідок ранкового удару ще четверо постраждалих. Це двоє чоловіків, які знаходилися в своєму авто. Та 48-річний херсонець, який був на вулиці в момент обстрілу. Вони самостійно звернулися до лікарні», – додали в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.