Повітряні сили ЗСУ: сили ППО збили 21 з 49 БПЛА, якими РФ вночі атакувала Україну

У ніч на 31 грудня російські війська вчергове атакували Україну 49 ударними БПЛА Shahed, 21 з них українські сили ППО збили, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



За даними ЗСУ, дронова атака була з трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – РФ. Також війська РФ завдали удару по Харкову шістьма зенітними керованими ракетами С-300.

«Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі», – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як повідомляють Сили оборони півдня, дронова атака, яка розпочалась ще ввечері 30 грудня, тривала 7 годин. Сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині і Одещині 1 і 6 «шахедів». На Одещині уламки збитого БПЛА в прибережній зоні Одеського району спричинили пожежу на відкритій території. Займання ліквідували.

Також на Київщині через падіння уламків на одному з об’єктів критичної інфраструктури виникла пожежа на відкритій території, її оперативно ліквідували. За даними місцевої влади, влучань в обʼєкти житлової інфраструктури немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.