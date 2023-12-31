«Війна Росії проти України спричинила зацікавленість українським мистецтвом у світі» – Зоряна Кушплер

ЛЬВІВ – Оперна співачка, професорка співу в університеті Моцартеум (Зальцбург, Австрія) Зоряна Кушплер видала альбом Ukrainian InterMezzo («Українське ІнтерМеццо»), в який увійшли 12 творів українських композиторів ХХ–ХХІ століть. Зокрема, Миколи Лисенка, Анатолія Кос-Анатольського, Бориса Лятошинського, Ігоря Кушплера, Юлія Мейтуса, Олега Ківи. Записала цей диск співачка у Львові разом із симфонічним оркестром з Луганська. Твори українських композиторів, які невідомі поціновувачам оперного мистецтва у світі, стали для них відкриттям.

Про популяризацію української культури у світі Зоряна Кушплер розповіла Радіо Свобода.

«Як я можу допомогти Україні? Який мій внесок у перемогу?» – запитувала себе оперна співачка Зоряна Кушплер 24 лютого 2022 року, коли дізналась про повномасштабний напад Росії на територію України. «Музика, а саме популяризація української музики у світі і, відповідно, волонтерська допомога», – відповіла собі.

Лисенко – це корифей українського романсу і опери

Відтоді вона під час кожного виступу співала твори українських композиторів.

«Це моя зброя. А як цією зброєю покерувати? Виникла ідея записати диск, який складається з української музики. При чому, щоб це була ретроспектива від Миколи Лисенка до сьогодення. Лисенко – це корифей українського романсу і опери», – каже Зоряна Кушплер.

Зоряна Кушплер обрала 12 творів українських композиторів – Миколи Лисенка, Анатолія Кос-Анатольського, Бориса Лятошинського, Костянтина Данькевича, Юлія Мейтуса, Віктора Матюка, Олеся Чишка, Олега Ківи і свого батька Ігоря Кушплера, якому і присвятила цю працю.

Із репертуаром швидко визначились, але обрала улюблені твори. Вона виконала українські романси, а також арії з опер «Тарас Бульба», «Назар Стодоля», «Богдан Хмельницький» у супроводі академічного симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії.

Цей колектив двічі переселенець. Спершу в 2015 році з Луганська переїхав у Сєвєродонецьк, а вдруге під час повномасштабного нападу Росії на Україну – у Львів.

Зоряна Кушплер знала цей колектив і виступала з ним в Австрії. Українські романси, які вибрала Зоряна Кушплер, написані лише для голосу та фортепіано, але співачка віддавна мріяла їх заспівати з оркестром, то ж замовила спеціально для цього диску оркестровки у львівського композитора Віктора Камінського.

Нині цей диск продається по цілому світу

Диск Зоряна Кушплер записала у Львові, а видала його в Австрії.

«Я прийшла до власника фірми Gramola, Ріхарда Вінтера. Фірму ще заснував його дідусь. Це найстаріший магазин грамзапису в Відні. Ріхард Вінтер одразу погодився видати диск. Пояснив, що це цікаво і так несподівано, що така музика є в українців, що лягає на слух і, водночас, все таки незвична. Нині цей диск продається по цілому світу», – розповідає Зоряна Кушплер.

Українська музика практично невідома у світі і Зоряна Кушплер сподівається, що відкриває музичну Україну, показує західному слухачеві різницю між українською та російською культурами.

В українців є колосальна спадщина

«Коли я півтора року тому читала лекцію у Віденському університеті, мене запросили на європейський Liedforum, це форум романсу. У ньому брали участь професори з різних країн. Я читала лекцію про український романс. Жодного прізвища вони не знали. Навіть Лисенка. Коли ми вчилися, чомусь вважалося, що заграти український твір мусиш. А треба змінити: щоб було хочеш, а не мусиш. В українців є колосальна спадщина. Скільки всього написано, скільки всього ще не виконано, скільки опер не поставлено, балетів. Всі хочуть щось нове. Я на цьому форумі співала українські романси і в мене просили ноти», – наголошує Зоряна Кушплер.

Цьогоріч вона була головою журі міжнародного конкурсу для молодих вокалістів на честь Василя Сліпака, який загинув у російсько-українській війні у 2016 році.

Мистецтво – це заглибитися і передати емоцію, ситуацію

Василь Сліпак воював добровольцем у складі «Правого сектора». Цей конкурс передусім береже пам'ять про Василя Сліпака і, водночас, популяризує твори українських композиторів.

Василь Сліпак, фактично, своєю загибеллю привернув увагу до України, до оперного мистецтва України

«У конкурсі робиться великий акцент на український репертуар. Наприклад, в другому турі обов'язково треба було виконати український солоспів та українську оперну арію. Серед учасників помітно, хто взагалі цікавився, про що там мова, а хто просто співає голі ноти і голий текст. А в чому мистецтво виконання українського твору? Мистецтво – це заглибитися і передати емоцію, ситуацію, глядач може не знати про що мова, але він мусить це під час виконання, зрозуміти! А якщо це виконується без власного ставлення, а просто, щоб взяти верхню ноту, то спів не залишається в тебе в душі, йде повз тебе і не повертається.

Переконана, що у митцях потрібно виховати глибше пізнання музики, бажання дізнатися про композитора, як він жив, де навчався, яка в нього була доля, чому написав цю оперу і хто був лібретист. Наприклад, Богдан Хмельницький, де розповідь про польсько-українську війну. Сильна арія Варвари, яка співає і стоїть над тілом свого чоловіка, але виконуючи цю арію ти не маєш розводити якийсь плач, тому що ця арія патріотична. Це жінка в розпачі, яка стала каменем від того горя але закликає Хмельницького до рішучої помсти! Тому солістці, яка взялась за цю арію, варто про це все знати. Василь Сліпак, фактично, своєю загибеллю привернув увагу до України, до оперного мистецтва України», – зауважує Зоряна Кушплер.

За словами оперної співачки, молоді виконавці на цей конкурс, переважно, обирають відомі твори. А журі, до складу якого входять професійні митці світу, очікує від конкурсантів також чогось цікавішого і несподіваного.

Повномасштабна війна Росії проти України спричинила те, що є зацікавленість українським мистецтвом у світі

«Здебільшого, чуємо стандартний репертуар. Один дуже цікавий твір співала молода виконавиця. Автор сучасний львівський композитор Волинський. Учасниця конкурсу вивчила потужний твір і це заслуговувало велику повагу. Я багато років збираю ноти українських композиторів у цифрі, тобто PDF, щоб одним кліком відправити тому музикантові, який зацікавився. Повномасштабна війна Росії проти України спричинила те, що є зацікавленість українським мистецтвом у світі. І, водночас, ще так багато роботи у цьому напрямку. Російську культуру розвивали і насаджували століттями. А ми хочемо за рік світові донести українську. Це праця на роки і мусимо виховувати дітей, щоб вони виховували своїх дітей», – каже Зоряна Кушплер.

Альбом Ukrainian InterMezzo («Українське ІнтерМеццо – це історія про Україну, українську культуру, зауважує співрозмовниця, важкий і довгий шлях боротьби українців за свободу і це важливо, щоб світ дізнався про українську музику.