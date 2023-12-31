За добу відбулось понад 40 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

Російські військові здійснили 9 «безуспішних» штурмів на позиції українських військових на лівобережжі Дніпра, йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення, зазначили у ЗСУ.

«На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак окупантів біля Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області», – розповіли у ЗСУ.

Також відомо про те, що на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 7 атак сил РФ біля Богданівки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

«На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в неподалік Авдіївки та ще 9 атак в районі Первомайського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Первомайське Донецької області», – кажуть у Генштабі ЗСУ.

Крім того, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу сил РФ.

«Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.