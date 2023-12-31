Путін у новорічному зверненні побіжно згадав війну проти України та наголосив на «важливості єдності»

Президент Росії Володимир Путін у новорічному зверненні лише побіжно згадав про війну проти України, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Російський лідер записав своє звернення на тлі Кремля. На відміну від минулого року, коли Путін був в оточенні людей у військовій формі (щоправда, принаймні частина з них – актори, з’ясували згодом ЗМІ).

У зверненні Путіна не лунають ані слова «Україна», ані «СВО» (так звана «спеціальна визвольна операція» – ред.) – офіційний російський замінник слову «війна».

Путін з подякою, але без конкретики, звертається до російських військових. Про їхні втрати на війні проти України не згадує. Говорить президент РФ, зокрема, і про «важливість єдності» – не згадуючи про заколот ПВК «Вагнер».

Загалом звернення триває чотири хвилини, його вже показали у східних регіонах РФ.

Російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року.

Наступного дня, 8 грудня, президент Росії Володимир Путін оголосив про намір взяти участь у запланованих на березень виборах. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють йому висунутися на п’ятий термін.

Видання «Медуза», посилаючись на близькі до Кремля джерела, раніше у листопаді писало, що російський президент Володимир Путін уникатиме зосередження своєї президентської кампанії 2024 року на війні в Україні, а зосередиться на нібито стабільності Росії і критиці Заходу.