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Подружжя Зеленських привітало українців зі святом: «наш Новий рік буде таким, яким ми його хочемо»

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена під час новорічного звернення до українського народу. Цю світлину оприлюднено 31 грудня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена під час новорічного звернення до українського народу. Цю світлину оприлюднено 31 грудня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою звернулися до українців напередодні Нового року.

«Новий рік по-українськи – коли не тільки вітаємо, а й діємо. Не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснились. Ми, українці, як ніхто, знаємо, що краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч. І тому наш Новий рік буде таким, яким ми його хочемо та зробимо. Не лише новорічне, а й цілорічне диво – це всі ви: рішучі, відповідальні, небайдужі й дієві», – йдеться у дописі подружжя.

Зеленські побажали «життя та снаги людям, які захищають вільне й безпечне майбутнє – не лише власне, а й усього світу».

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав громадян України з Різдвом. Привітання він записав на подвір’ї Києво-Печерської лаври.

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