Подружжя Зеленських привітало українців зі святом: «наш Новий рік буде таким, яким ми його хочемо»

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою звернулися до українців напередодні Нового року.

«Новий рік по-українськи – коли не тільки вітаємо, а й діємо. Не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснились. Ми, українці, як ніхто, знаємо, що краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч. І тому наш Новий рік буде таким, яким ми його хочемо та зробимо. Не лише новорічне, а й цілорічне диво – це всі ви: рішучі, відповідальні, небайдужі й дієві», – йдеться у дописі подружжя.

Зеленські побажали «життя та снаги людям, які захищають вільне й безпечне майбутнє – не лише власне, а й усього світу».

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав громадян України з Різдвом. Привітання він записав на подвір’ї Києво-Печерської лаври.