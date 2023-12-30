Зеленський провів Ставку: визначили стратегію на 2024 рік

Президент Володимир Зеленський провів підсумкове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого визначили стратегію застосування Сил оборони України на 2024 рік.

«Підбили воєнні підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще. З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік», – зазначив президент.

Він наголосив, що у 2023 році «Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море та зробила безпечнішим небо».

«Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України», – додав Зеленський.

Минуле засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 16 грудня, тоді обговорювали оборону і питання військових.