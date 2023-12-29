Зеленський побував у Авдіївці: обговорив ситуацію з командуванням

Президент Володимир Зеленський відвідав передовий контрольно-спостережний пункт 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка перебуває в Авдіївці, а також нагородив українських військових, йдеться в повідомленні на сайті глави держави.

У доповіді командира бригади Героя України Миколи Чумака йшлося, що «російські загарбники не шкодують людей, але українські оборонці міцно тримають позиції та навіть беруть у полон ворожих солдатів».

Також Володимир Зеленський відзначив бійців державними нагородами, зокрема вручив звання Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку.

Раніше, 30 листопада, президент України Володимир Зеленський повідомив про дві «важливі наради» у Запоріжжі.