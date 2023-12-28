Зеленський призначив нових керівників Донецької та Рівненської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Вадима Філашкіна головою Донецької обласної державної адміністрації, а Олександра Коваля – очільником Рівненської ОДА.



Відповідні укази від 27 грудня опубліковані на сайті президента.

Кабінет міністрів 12 грудня погодив призначення Філашкіна та Коваля очільниками облдержадміністрацій.

Вадим Філашкін, згідно з сайтом Донецької ОДА, досі був заступником голови адміністрації. Олександр Коваль до призначення в ОВА очолював Рівненську РДА.

Президент у листопаді звільнив Віталія Коваля з посади голови Рівненської обласної військової адміністрації за його заявою. Згодом Верховна Рада призначила Коваля на посаду голови Фонду державного майна України.

На початку вересня Павла Кириленка звільнили з посади очільника Донецької ОВА, призначивши його головою Антимонопольного комітету.