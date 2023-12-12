Кабмін погодив призначення нових голів Донецької і Рівненської областей

Кабінет міністрів погодив призначення низки керівників місцевих адміністрацій – про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 12 грудня.
«Погоджено призначення: Філашкіна Вадима Сергійовича головою Донецької обласної державної адміністрації», – йдеться в повідомленні.
Вадим Філашкін, згідно з сайтом Донецької ОДА, досі був заступником голови адміністрації.
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Крім того, уряд погодив призначення Олександра Коваля головою Рівненської обласної державної адміністрації. Його перед цим звільнили з посади голови Рівненської районної державної адміністрації.
Президент Володимир Зеленський у листопаді звільнив Віталія Коваля з посади голови Рівненської обласної військової адміністрації за його заявою.
Павла Кириленка звільнили з посади очільника Донеччини у вересні 2023 року.
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