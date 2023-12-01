Кабмін призначив Юрія Мироненка головою Держспецзвʼязку

Кабінет міністрів України призначив Юрія Мироненка головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.



Як повідомляє у телеграмі пресслужба уряду, також Кабмін на своєму засіданні 1 грудня призначив Віталія Половенка заступником міністра оборони та Олександра Семиргу першим заступником голови Державної митної служби України.

20 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заявили, що керівнику Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, його заступнику та іншим посадовцям повідомили про підозру в заволодінні 62 мільйонами гривень.

Справа стосується закупівлі інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних, у 2021 році. За даними слідства, договір на закупівлі дістався компанії, підконтрольній «організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП «Українські спеціальні системи», що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю».

24 листопада стало відомо, що колишній голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь вийшов з-під варти через день після обрання йому запобіжного заходу. Суд визначив йому суму застави у 25 мільйонів гривень.

Того ж дня уряд звільнив Юрія Щиголя з посади голови Держспецзв’язку. Виконувати обов’язки голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України буде Дмитро Маковський.