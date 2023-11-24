Колишній голова Держспецзвʼязку вийшов з-під варти. Також на свободі – нардеп Одарченко – ЦПК

Колишній голова Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрій Щиголь вийшов з-під варти через день після обрання йому запобіжного заходу. Про це 24 листопада повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції».

Щиголю повідомили про підозру у заволодінні державними коштами на суму понад 62 мільйони гривень під час закупівлі засобів інформатизації. Визначена судом сума застави становить 25 мільйонів гривень, хоча прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили встановити її на вдвічі вищому рівні – 50 мільйонів гривень.

Також під заставу вийшли депутат Верховної Ради Андрій Одарченко (застава становить 15 мільйонів гривень) та забудовник Сергій Копистир (його зранку 24 листопада відправили в СІЗО із заставою у сумі 100 мільйонів гривень, але гроші за нього внесли через кілька годин). Одарченку і Копистирю повідомили про підозру в спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма та віцепремʼєр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

20 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заявили, що керівнику Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, його заступнику та іншим посадовцям повідомили про підозру в заволодінні 62 мільйонами гривень. За даними правоохоронців, посадовці діяли, зловживаючи службовим становищем та у складі організованої групи.

У Національному антикорупційному бюро України 21 листопада заявили про викриття народного депутата на спробі підкупу топпосадовця біткойнами. За даними з кількох джерел, в тому числі співрозмовників Радіо Свобода, йдеться про представника «Слуги народу» Андрія Одарченка.

Під час судового засідання Одарченко заперечив, що давав хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Він визнав контакти з Найємом, але заявив, що той нібито просив навчити його користуватися криптовалютою. Крім того, депутат заявив, що справа проти нього може бути свідченням «політичних чи якихось інших переслідувань».