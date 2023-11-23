У «Слузі народу» повідомили про призупинення членства Одарченка у фракції на час розслідування НАБУ

За рішенням голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді членство депутата Андрія Одарченка призупинене на час проведення розслідування НАБУ, повідомили Радіо Свобода у пресслужбі партії.



«Це стандартна процедура, яка застосовується нами в подібних випадках. Остаточне рішення щодо нього буде прийнято за результатами слідства. Але ще раз хочемо наголосити, що як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами», – повідомили у партії.

Раніше голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк повідомила Радіо Свобода, що виключення депутата Андрія Одарченка з партії розгляне дисциплінарна комісія. Вона зазначила, що політична сила «дуже швидко» реагує, коли йдеться про виключення з партії чи фракції.

Напередодні Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату Андрію Одарченку з партії «Слуга народу» запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном два місяці з можливістю внесення застави у 15 мільйонів гривень.

Під час судового засідання Одарченко заперечив, що давав хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Він визнав контакти з Найємом, але заявив, що той нібито просив навчити його користуватися криптовалютою. Крім того, депутат заявив, що справа проти нього може бути свідченням «політичних чи якихось інших переслідувань».

У Національному антикорупційному бюро України 21 листопада заявили про викриття народного депутата на спробі підкупу топпосадовця біткойнами. За даними з кількох джерел, в тому числі співрозмовників Радіо Свобода, йдеться про представника «Слуги народу» Андрія Одарченка.

За даними НАБУ, депутат пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin – в еквіваленті 50 тисяч доларів США, в обмін він просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

Як заявила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у коментарі Радіо Свобода, виключення народного депутата Андрія Одарченка з партії розгляне дисциплінарна комісія.

До парламентських виборів ​Андрій Одарченко був деканом факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі. Також він був бізнесменом та володів низкою компаній з управління й оренди майна у Харкові.