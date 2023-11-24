Підкуп голови Держвідновлення: суд призначив спільнику нардепа заставу в понад 12 млн гривень

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про спробу підкупу посадовців у сфері відновлення – про це заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 24 листопада.

«Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував до керівника суб’єкта господарювання, якого спільно з народним депутатом викрили на наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12,078 мільйона гривень застави», – йдеться в повідомленні.

Підозрюваного триматимуть під вартою до 21 січня 2024 року. Крім того, в разі внесення застави він матиме низку процесуальних обов’язків, серед яких – не виїздити з Хмельницького без дозволу правоохоронців чи суду.

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САП не називає імені народного депутата, про якого йдеться в повідомленні, але обставини справи вказують на спільника парламентаря від «Слуги народу» Андрія Одарченка.

Напередодні стало відомо, що членство депутата Андрія Одарченка у фракції «Слуга народу» призупинили на час проведення розслідування НАБУ.

У Національному антикорупційному бюро України 21 листопада заявили про викриття народного депутата на спробі підкупу топпосадовця біткойнами. За даними з кількох джерел, в тому числі співрозмовників Радіо Свобода, йдеться про представника «Слуги народу» Андрія Одарченка.

Під час судового засідання Одарченко заперечив, що давав хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Він визнав контакти з Найємом, але заявив, що той нібито просив навчити його користуватися криптовалютою. Крім того, депутат заявив, що справа проти нього може бути свідченням «політичних чи якихось інших переслідувань».