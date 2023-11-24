САП: фігурантам справи Фонду держмайна повідомили про нову підозру у відмиванні коштів

Учасникам злочинного угруповання, очолюваного колишнім головою Фонду державного майна, оновили підозри – про це заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про нові підозри, а саме у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень, учасникам злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України», – йдеться в повідомленні.

Відтак дії фігурантів справи кваліфікують за статтями про створення злочинної організації, зловживання владою, привласнення майна та легалізацію коштів.

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Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП 22 березня повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України. Його підозрюють у тому, що він «очолював злочинне угруповання, яке протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» і один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

У повідомленні САП і НАБУ не вказані імена фігурантів, водночас відомо, що у вказаний період Фондом держмайна керував Дмитро Сенниченко. Верховна Рада звільнила його з посади в лютому 2022 року.

У НАБУ також повідомили, що в.о. директора «ОПЗ» і радника голови ФДМУ затримали. Коментарів Сенниченка чи інших фігурантів із цього приводу наразі немає.