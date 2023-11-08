У Раді назвали кандидата на посаду голови ФДМ – призначення найближчим часом

У фракції «Слуга народу» назвали кандидата на посаду голови Фонду державного майна України (ФДМ) – йдеться про нинішнього очільника Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Ще одне кадрове призначення тижня – новий голова Фонду державного майна України. Кандидат – очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Сподіваюсь, усе встигнемо», – написав голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в телеграмі.

Депутат від «Голосу», перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що призначення Коваля планується на завтра, 9 вересня.



«Новим головою Фонду держмайна буде Віталій Коваль. Це один з «найстаріших» очільників областей (Рівненська область), призначений ще при Гончаруку у 9-го вересня 2019-го. Коли ще всі у ліфт вірили. Ну і втриматись 4 роки на посаді – це круто. Призначення планується на завтра, 9 листопада», – написав він у телеграмі.



Верховна Рада звільнила 5 вересня Рустема Умєрова з посади керівника ФДМ і призначила його міністром оборони України. Відтоді ця посада була вакантною.