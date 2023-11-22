Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. Згідно з відповідним, з її складу виключено ексголову Держспецзв’язку Юрія Щиголя і призначено віцепрем’єр-міністра Михайла Федорова.

«На підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю... увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача Федорова Михайла Альбертовича – віцепрем’єр-міністра України з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, міністра цифрової трансформації України; вивести зі складу… Ю. Щиголя», – йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента 22 листопада.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

20 листопада САП і НАБУ заявили, що керівнику Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, його заступнику та іншим посадовцям повідомили про підозру в заволодінні 62 мільйонами гривень. Йдеться про закупівлю засобів для створення системи захищених реєстрів даних.

Після повідомлень від антикорупційних органів уряд звільнив Юрія Щиголя з посади голови Держспецзв’язку. 22 листопада одному з фігурантів справи ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн.