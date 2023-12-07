Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Кабмін заборонив вільний в’їзд до прикордонної смуги

Зміни внесли на виконання закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України» від 24 лютого 2023 року
Зміни внесли на виконання закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України» від 24 лютого 2023 року

Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови «Про прикордонний режим», які регулюють підстави перебування в прикордонних смугах – про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 7 грудня.

За його словами, зміни внесли на виконання закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України» від 24 лютого 2023 року.

Читайте також: Нові правила ввезення гуманітарної допомоги в Україну: що змінилося і як це вплине на фронт

«Установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний вʼїзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій», – йдеться в повідомленні.

Рішення також визначає порядок видачі дозволів на вʼїзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск до прикордонної смуги.

Згідно з постановою «Про прикордонний режим», прикордонний режим діє на смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG