Кабмін заборонив вільний в’їзд до прикордонної смуги

Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови «Про прикордонний режим», які регулюють підстави перебування в прикордонних смугах – про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 7 грудня.

За його словами, зміни внесли на виконання закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України» від 24 лютого 2023 року.

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«Установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний вʼїзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій», – йдеться в повідомленні.

Рішення також визначає порядок видачі дозволів на вʼїзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск до прикордонної смуги.

Згідно з постановою «Про прикордонний режим», прикордонний режим діє на смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону.