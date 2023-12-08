Рада ухвалила новий закон щодо Національного військового меморіального кладовища

Верховна Рада України 8 грудня ухвалила в цілому закон «про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення будівництва й експлуатації Національного військового меморіального кладовища», повідомила пресслужба парламенту.

Документ передбачає, що місце розташування майбутнього меморіалу визначає Кабінет міністрів України «за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що документ «дозволить у прискореному режимі» завершити необхідні роботи.

«Зокрема, будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов й оцінки впливу на довкілля… Тепер перед відповідальними відомствами стоїть завдання відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища вже в першій половині 2024 року», – написав він у телеграмі.

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що, за інформацією від урядовців, місцем для побудови меморіалу буде Гатне.

«Раніше 2 травня парламент окремим законом 9240 вже визначав місце для Національного військового меморіального кладовища у «Биківні». Але законопроєкт досі не підписаний і навряд чи буде», – написав він у телеграмі.

У Міністерстві у справах ветеранів нагадали, що уряд у серпні цього року ухвалив постанову, якою врегульоване питання щодо проєктування Національного військового меморіального кладовища. «Воно розташовуватиметься в межах Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області. На земельній ділянці у понад 260 гектарів будуть розміщені військове кладовище, церемоніальна площа, будинок трауру, крематорій, музейно-виставковий комплекс та інша необхідна інфраструктура», – зауважили в міністерстві.

Родини полеглих військовослужбовців раніше заявили, що не погоджуються на будівництво Національного військового меморіального кладовища в Гатненській громаді, що на Київщині. Вони зауважили, що уряд змінив ділянку, на якій планують будувати меморіал, без погодження з рідними загиблих. Перед цим, навесні 2023 року влада вже погодила будівництво у Биківні, а парламент ухвалив закон про пришвидшення процедури створення НВМК, справа залишалася за підписом президента.

Закон про створення Національного військового меморіального кладовища Верховна Рада ухвалила у травні 2022 року. Відтоді почався пошук ділянки. За півтора роки родинам загиблих пропонували як мінімум п’ять потенційних місць для будівництва кладовища – від середмістя столиці до Київщини.

Рідних влаштовувало погоджене владою будівництво у Биківні, але уряд змінив ділянку. Свою позицію родини загиблих відстоювали на зустрічах у Мінветі й акціях протесту.