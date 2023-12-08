Шмигаль назвав строки відкриття Національного військового меморіального кладовища

У першій половині 2024 року в Україні відкриють першу чергу Національного військового меморіального кладовища. Відповідне рішення схвалив Кабмін, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна має гідно вшанувати тих, хто заплатив найвищу ціну за нашу свободу та незалежність. Для цього держава створює Національне військове меморіальне кладовище», – зазначив він.

За словами Шмигаля, Кабмін підтримав законопроєкт, який дозволить у «прискореному режимі» завершити необхідні роботи, а також вирішити питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов й оцінки впливу на довкілля.

«Тепер перед відповідальними відомствами стоїть завдання відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища вже у першій половині 2024 року», – додав прем’єр-міністр.

Рішення будувати Національне військове меморіальне кладовище у Биківні було ухвалене весною 2023-го. Там вже розташований Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили» – місце, де поховані тисячі жертв, репресованих комуністичним режимом.

Закон про створення Національного військового меморіального кладовища Верховна Рада ухвалила у травні 2022 року. Відтоді почався пошук ділянки. За півтора роки родинам загиблих пропонували як мінімум 5 потенційних місць для будівництва кладовища – від середмістя столиці до Київщини. Втім будувати не почали і досі. Рідних влаштовувало погоджене владою будівництво у Биківні, але уряд змінив ділянку. Свою позицію родини загиблих відстоюють на зустрічах у Мінветі та акціях протесту.

Як повідомили Радіо Свобода в Міністерстві ветеранів, НВМК «включатиме комплекс споруд та площ: військове кладовище, колумбарій, ритуальну будівлю, сучасний крематорій, музей, допоміжні споруди для організації почесних поховань».