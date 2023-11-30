Зеленський обговорив з військовими потреби для посилення українських захисних ліній

Президент України Володимир Зеленський повідомив про дві «важливі наради» у Запоріжжі.



За його словами, одна стосувалася оперативної ситуації на Запорізькому напрямку, друга – щодо фортифікації.



«На всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська області, Волинь. І також південь – Херсонська область. Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування», – сказав він у своєму відеозверненні.



Зеленський додав, що обговорили також потреби, щодо яких Україна буде працювати з партнерами для посилення українських захисних ліній.

30 листопада президент Зеленський повідомив, що перебуває на Харківщині, зокрема, відвідав передовий командний пункт оборонців Купʼянська.

Напередодні він відвідав південні області України – Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.

Днями на засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорювалося значне посилення фортифікації.