Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Зеленський про удар Росії 29 грудня: 39 людей загинули, постраждали майже 120 міст і сіл

Наслідки російського удару, Київ, 29 грудня 2023 року
Наслідки російського удару, Київ, 29 грудня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський навів оновлені дані щодо загиблих внаслідок російського масованого удару 29 грудня.

За його словами, на даний час відомо про 39 загиблих і 159 постраждалих.

«Досі тривають роботи з ліквідації наслідків учорашньої російської атаки. Постраждало майже 120 міст і сіл – сотні цивільних обʼєктів», – написав Зеленський у телеграмі.

Він подякував рятувальникам ДСНС України, працівникам і працівницям комунальних підприємств, поліцейським, і «всім, хто зараз на місцях допомагає, підтримує людей, розбирає завали й відновлює нормальне життя», а також світовим лідерам, політикам і громадським діячам, які засудили цю атаку.

«Кожен прояв російського терору знов і знов доводить – не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор», – наголосив Зеленський.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Напередодні МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. 30 грудня стало відомо про зростання числа загиблих у Києві і Запоріжжі.

30 грудня день жалоби за загиблими внаслідок масованого російського удару оголосили на Одещині, в Запорізькій області і в Дніпрі, 1 січня – в Києві.

Репортаж із міст, які 29 грудня постраждали від російської «наймасованішої атаки з повітря» (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Репортаж із міст, які 29 грудня постраждали від російської «наймасованішої атаки з повітря» (фотосвідчення)

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG