Зеленський про удар Росії 29 грудня: 39 людей загинули, постраждали майже 120 міст і сіл

Президент України Володимир Зеленський навів оновлені дані щодо загиблих внаслідок російського масованого удару 29 грудня.

За його словами, на даний час відомо про 39 загиблих і 159 постраждалих.

«Досі тривають роботи з ліквідації наслідків учорашньої російської атаки. Постраждало майже 120 міст і сіл – сотні цивільних обʼєктів», – написав Зеленський у телеграмі.

Він подякував рятувальникам ДСНС України, працівникам і працівницям комунальних підприємств, поліцейським, і «всім, хто зараз на місцях допомагає, підтримує людей, розбирає завали й відновлює нормальне життя», а також світовим лідерам, політикам і громадським діячам, які засудили цю атаку.

«Кожен прояв російського терору знов і знов доводить – не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор», – наголосив Зеленський.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Напередодні МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. 30 грудня стало відомо про зростання числа загиблих у Києві і Запоріжжі.

30 грудня день жалоби за загиблими внаслідок масованого російського удару оголосили на Одещині, в Запорізькій області і в Дніпрі, 1 січня – в Києві.