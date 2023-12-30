Число загиблих через удар РФ у Києві зросло до 16. Влада оголосила 1 січня днем жалоби

У Києві до 16 зросло число загиблих внаслідок учорашнього удару російських військ, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці. На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі», – написав він у телеграмі.

Кличко додав, що рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали.



1 січня, за словами Кличка, в Києві буде оголошене днем жалоби.

Раніше сьогодні мер повідомляв про зростання числа загиблих у Києві до 13.

Про зростання кількості загиблих до дев’яти сьогодні повідомила також і влада Запорізької області, де напередодні були дані про вісьмох загиблих.

30 грудня день жалоби за загиблими внаслідок масованого російського удару оголосили на Одещині, в Запорізькій області і в Дніпрі.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Напередодні МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. З урахуванням нових даних, зараз може йтися щонайменше про 38 загиблих.