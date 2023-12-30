Влада повідомила про зростання числа загиблих через удар РФ у Києві й Запоріжжі

Кількість загиблих внаслідок масованого російського удару 29 грудня зросла. Вранці 30 грудня влада Києва повідомила про виявлення тіл ще чотирьох жертв, їх вилучили з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.

«Кількість загиблих у результаті атаки на столицю 29 грудня зросла до 11 людей… 32 людини постраждали. Наразі 17 із них перебувають в стаціонарах медзакладів столиці», – написав мер у телеграмі.

Про зростання числа загиблих повідомила також і влада Запорізької області, де напередодні були дані про вісьмох загиблих.

«30 грудня в області оголошено День жалоби – ворожа атака забрала життя 9 мирних запоріжців», – написав у телеграмі голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

День жалоби за загиблими також оголосили на Одещині і в Дніпрі.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Напередодні МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки.