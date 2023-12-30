Польща відновила наземні пошуки після порушення її повітряного простору – армія

Польська армія повідомила, що 30 грудня відновила операцію з пошуку елементів ймовірної російської ракети, яка, за її словами, порушила повітряний простір країни вранці 29 грудня під час масованого удару Росії по Україні.

Оперативне командування армії написало в соцмережі X, раніше Twitter, що метою наземних пошуків у Люблінському воєводстві є «остаточно підтвердити, що жоден елемент об’єкта не залишився на території Польщі».

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Одна з ракет, за даними польського командування, залетіла на 40 кілометрів углиб повітряного простору Польщі і була там близько 3 хвилин. Пізніше цю інформацію підтвердив генерал Веслав Кукула, начальник генерального штабу польських збройних сил.

За підсумками інциденту генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ написав у соціальній мережі X (раніше Twitter): «Я говорив із [польським] президентом Анджеєм Дудою про інцидент з ракетою в Польщі. НАТО солідарне з нашим шановним союзником, стежить за ситуацією, і ми підтримуватимемо контакт у міру встановлення фактів. НАТО зберігає пильність».

Міністерство закордонних справ Польщі викликало повіреного у справах Росії через цей інцидент.

Як повідомили російські державні ЗМІ, тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі Андрей Ордаш у відповідь на виклик заявив, що Москва не буде давати пояснення, доки Польща не наведе «конкретних доказів».