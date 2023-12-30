Наступний рік стане часом «глобальних рішень» – Зеленський

Попри все, що відбуватиметься в інших країнах у наступному, 2024 році, «Україні потрібен потенціал робити своє», зазначив у новому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Ставка – особлива, підсумкова за рік. І про рік наступний. Те, що було зроблено цьогоріч. І те, що буде потрібно зробити наступного року. Була доповідь головкома, Генштабу. Також представлений план наших дій на 2024 рік», – заявив він.

За словами Зеленського, також на засіданні Ставки була доповідь розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки.

«Про те, до чого окупанти готуються. Та загалом про ситуацію – про загальні військово-політичні очікування та можливі події в світі», – додав він.

Президент заявив, що наступний рік стане часом багатьох рішень.

«Попри все, що буде відбуватись в інших країнах, попри будь-які політичні зміни та настрої, нам потрібен достатній потенціал, щоб робити своє. Щоб досягти своїх цілей. Зрозуміло, що наступний рік стане часом багатьох рішень – глобальних рішень. І Україні потрібно уміти вплинути на них – уміти досягти своїх цілей», – заявив він.

Зеленський додав, що «Україна боротиметься за свій вплив, за справедливість».

«Я вдячний усім лідерам, які допомагають, які з нами від 24 лютого і будуть з нами у 24-му році. Дякую всім нашим воїнам! Дякую всім, хто працює заради нашої держави і людей», – заявив президент.

Вночі і вранці 29 грудня РФ завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Раніше було відомо про 39 загиблих та 159 поранених внаслідок атаки. Президент Володимир Зеленський уточнив, що постраждали майже 120 міст і сіл.

У суботу, 30 грудня, стало відомо про те, що з-під завалів у Києві дістали тіло ще однієї загиблої людини, число загиблих через ракетну атаку по столиці сягнуло 17 людей.