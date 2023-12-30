Сили РФ атакували Харків: «приліт» у житловий будинок, спалахнула пожежа, є поранені – влада

Ввечері 30 грудня російські військові нанесли понад 6 ударів по Харкову, йдеться в повідомленні голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова у телеграмі.

«Зокрема, вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань», – уточнив місцевий голова.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, сили РФ влучили у житловий будинок у центрі міста.

«Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом», – зазначив мер Харкова.

За даними поліції Харківщини, внаслідок атаки по обласному центру були поранені щонайменше чотири людини.

Згодом Синєгубов повідомив по 8 постраждалих, людей ушпиталили.

«Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Виключно цивільна інфраструктура!», – зазначив він.

Раніше, вночі і вранці 29 грудня РФ завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі відомо про 39 загиблих та 159 поранених внаслідок атаки. Президент Володимир Зеленський уточнив, що постраждали майже 120 міст і сіл.