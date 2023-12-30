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Російські військові атакували Херсонщину, загинув чоловік – влада

Наслідки обстрілів силами РФ Херсонщини, ілюстративне фото
Наслідки обстрілів силами РФ Херсонщини, ілюстративне фото

Російські військові вкотре завдали удари по Херсонській області, зазначив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російська армія обстріляла Антонівку.

«Травми, несумісні з життям, отримав 55-річний чоловік. У момент обстрілу він знаходився на подвір’ї будинку», – повідомив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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