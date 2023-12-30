Російські військові атакували Херсонщину, загинув чоловік – влада

Російські військові вкотре завдали удари по Херсонській області, зазначив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російська армія обстріляла Антонівку.

«Травми, несумісні з життям, отримав 55-річний чоловік. У момент обстрілу він знаходився на подвір’ї будинку», – повідомив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.