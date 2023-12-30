Розвідка Британії: з нинішніми темпами втрат Росія до 2025-го матиме понад пів мільйона вбитих і поранених

Розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і прогнозує, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених.

«Протягом 2023 року середньодобова кількість втрат росіян (убитих і поранених) в Україні зросла майже на 300 осіб на добу порівняно з 2022 роком. Збільшення середньодобових показників, як повідомляє українська влада, майже напевно відображає деградацію сил Росії і її перехід до масової армії з нижчою якістю і більшою кількістю після «часткової мобілізації» резервістів у вересні 2022 року», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

«Якщо втрати продовжуватимуться такими ж темпами протягом наступного року, то до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

За даними українського Генштабу, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну станом на ранок 30 грудня втратила близько 358 270 своїх військових.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.

У Білому домі 12 грудня заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.