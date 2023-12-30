ОВА: внаслідок удару сил РФ по Степногірську загинув чоловік, який святкував свій день народження

Російська армія атакувала з реактивної артилерії Степногріськ, що на Запоріжжі, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«О 12:10 ворог вчергове цинічно обстріляв житлову забудову міста Степногірськ з РСЗВ», – інформує місцева влада.

Внаслідок обстрілу загинув 43-річний місцевий житель. За інформацією ОВА, загиблий чоловік святкував свій день народження.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.