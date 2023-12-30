Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Голови ОВА повідомили про збиття російських ракет у Запоріжжі і Дніпрі

Про постраждалих і руйнування інформації немає (фото ілюстративне)
Про постраждалих і руйнування інформації немає (фото ілюстративне)

Голови Запорізької і Дніпропетровської обласних військових адміністрацій вдень 30 грудня повідомили про збиття російських ракет над їхніми регіонами.

«Близько 11:34 ворог атакував Запоріжжя однією ракетою, попередньо – Іскандер-М. Силами ППО ракету знешкоджено. Рештки впали на відкритій території на околицях міста Запоріжжя. Інформація про постраждалих і руйнування не надходила», – написав у телеграмі голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«Повітряне командування «Схід» збило ракету над Дніпровським районом», – без подробиць написав Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

У Повітряному командуванні «Схід» підтвердили роботу ППО.

«Щодо звуку вибуху в Дніпрі. Так, працювало ППО: підрозділом Повітряного командування «Схід» знищено керовану авіаційну ракету Х-59», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ оголошували повітряну тривогу по всій Україні через зліт МіГ-31К, потенційного носія гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал», із російського аеродрому Моздок. Пізніше тривогу скасували в більшості регіонів, і Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у східних областях.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

За останніми даними, число загиблих внаслідок ударів зросло щонайменше до 38, понад 160 людей поранені.

Репортаж із міст, які 29 грудня постраждали від російської «наймасованішої атаки з повітря» (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Репортаж із міст, які 29 грудня постраждали від російської «наймасованішої атаки з повітря» (фотосвідчення)

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG