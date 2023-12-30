Голови ОВА повідомили про збиття російських ракет у Запоріжжі і Дніпрі

Голови Запорізької і Дніпропетровської обласних військових адміністрацій вдень 30 грудня повідомили про збиття російських ракет над їхніми регіонами.

«Близько 11:34 ворог атакував Запоріжжя однією ракетою, попередньо – Іскандер-М. Силами ППО ракету знешкоджено. Рештки впали на відкритій території на околицях міста Запоріжжя. Інформація про постраждалих і руйнування не надходила», – написав у телеграмі голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«Повітряне командування «Схід» збило ракету над Дніпровським районом», – без подробиць написав Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

У Повітряному командуванні «Схід» підтвердили роботу ППО.

«Щодо звуку вибуху в Дніпрі. Так, працювало ППО: підрозділом Повітряного командування «Схід» знищено керовану авіаційну ракету Х-59», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ оголошували повітряну тривогу по всій Україні через зліт МіГ-31К, потенційного носія гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал», із російського аеродрому Моздок. Пізніше тривогу скасували в більшості регіонів, і Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у східних областях.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

За останніми даними, число загиблих внаслідок ударів зросло щонайменше до 38, понад 160 людей поранені.