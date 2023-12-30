По всій Україні оголосили тривогу через ракетну небезпеку

В усіх областях України о 10:30 30 грудня оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Влада закликає пройти в укриття.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, зафіксований зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

Цей літак – потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал».

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Наразі відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок атаки.