Збільшилась кількість жертв ракетної атаки по Одесі – голова ОВА

В Одесі зросла кількість жертв ракетної атаки російських військових, яка відбулась 29 грудня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На жаль, збільшилася кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки. У лікарні помер чоловік, йому було 77 років. Лікарі робили все можливе. Тяжкі поранення він отримав внаслідок влучання ворожої ракети по триповерховому будинку у середмісті Одеси», – каже місцевий чиновник.

Раніше, вночі і вранці 29 грудня РФ завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі відомо про 39 загиблих та 159 поранених внаслідок атаки. Президент Володимир Зеленський уточнив, що постраждали майже 120 міст і сіл.