У Росії кажуть про обстріл центру Бєлгорода

У Росії кажуть про обстріл Бєлгорода. За даними місцевого губернатора В’ячеслава Гладкова, «удар стався по центру міста».

МНС Росії спочатку казало про 10 загиблих внаслідок обстрілу Бєлгорода, пише російська служба Радіо Свобода. Постраждали 45 осіб, дані уточнюють.

Станом на 17 годину, в результаті обстрілу Бєлгорода загинуло 12 дорослих та 2 дитини. Крім того, постраждали 108 людей, у тому числі 15 дітей, зазначають у МНС РФ.

Українська влада ці дані не коментувала.

Редакція Радіо Свобода наразі не може оперативно перевірити цю інформацію.

Вночі про вибухи в російському Бєлгороді, а також про загиблого і постраждалого внаслідок падіння уламків, заявив губернатор В’ячеслав Гладков.

Влада російських регіонів, що межують з Україною, регулярно повідомляє про обстріли і удари безпілотниками з боку ЗСУ після початку повномасштабного російського вторгнення. Київ ці інциденти не коментує.

Напередодні Росія завдала по Україні одного з наймасованіших ударів від початку вторгення, запустивши понад півтори сотні ракет і дронів. Наразі відомо про 39 загиблих та 159 поранених внаслідок атаки. Президент Володимир Зеленський уточнив, що постраждали майже 120 міст і сіл.