Зросла кількість загиблих через атаку на Київ 29 грудня – КМВА

У Києві зросла кількість жертв через атаку російських військових у п’ятницю, 29 грудня, йдеться в повідомленні міської військової адміністрації.

«Рятувальники виявили ще одного загиблого», – кажуть у відомстві.

При цьому зазначається, що «вже сімнадцять життів мирних мешканців забрав ракетний удар російських нелюдів».

Пошукова операція ще триває, уточнили у КМВА.

Вночі і вранці 29 грудня РФ завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Раніше було відомо про 39 загиблих та 159 поранених внаслідок атаки. Президент Володимир Зеленський уточнив, що постраждали майже 120 міст і сіл.