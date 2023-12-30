Наслідки атаки на Харків: пошкоджено готель, серед 16 постраждалих журналіст із Британії – влада

Росія вкотре завдала удару по Харкову ввечері суботи, 30 грудня. У місті пошкоджено житлові будинки і готель, йдеться у повідомленні мера Ігоря Терехова.

За словами місцевого чиновника, російські військові 16 разів вдарили по місту. Терехов каже, що внаслідок російського удару є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту.

Пізніше мер Харкова заявив, що відомо про 16 постраждалих. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв. Однак 5 людей було госпіталізовано.

«ДСНС, поліція – працюють. Домедичну допомогу рятувальники надали 7 людям, з яких 2 дітей. Серед потерпілих – журналіст із Великої Британії. Також надзвичайники та поліцейські евакуювали із пошкодженого будинку 8 осіб, передавши їх лікарям та психологам», – повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Також стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено п’ятизірковий готель Kharkiv Palace. Він розташований на проспекті Правди, 2 у центральній частині міста та був відкритий 15 грудня 2011 року. У готелі 171 номер, три ресторани, конференц-зали.

За словами Терехова,у центрі міста було два потужні вибухи – це були ракети типу «С-3002», випущені з Бєлгородської області.

«Одна ракета прилетіла в готель, друга вдарила по житловому будинку теж у центрі», – сказав Терехов.

Станом на 21:00 відомо про двох поранених у готелі у центрі Харкова. Один з них — іноземний журналіст, він має уламкові поранення грудної клітини. Також поранена жінка. Обох ушпиталили.

Влучання у Kharkiv Palace прийшлося на 12 поверх.

Як повідомив начальник Головного управління Нацполіції (ГУНП) в Харківській області Олександр Тимошко, також було зафіксовано три влучання ракет РФ в Індустріальному районі. Усі – у землю. За його словами, «внаслідок цих ударів поранених немає».

Ще одне з влучань зруйнувало дитячий садок, а житлові будинки поруч пошкоджені вибуховою хвилею.

Як повідомили в МОЗ, в результаті обстрілу пошкоджено приміщення трьох медзакладів міста. Попередньо, жоден з пацієнтів медзакладів та медперсонал лікарень не постраждав.