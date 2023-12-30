Ігнат розповів, чи чекати «неприємностей» від Росії на Новий рік

Українцям невідомі плани Росії на новорічну ніч, але варто прислухатись до попереджень та не ігнорувати тривоги, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу «Ми Україна».

«Є об’єкти, які в них у пріоритетах з направлення туди як «шахедів», так і крилатих ракет. Ми вже зараз бачимо, що ось летять «шахеди» зі сходу. Нам чекати від Росії неприємностей потрібно постійно. Не треба думати, що у Новий рік вони захочуть (обстрілювати – ред.), а на другий день зроблять паузу», – сказав він.

Ігнат нагадав, що Повітряні сили ЗСУ «як завжди будуть на постійній варті».

Раніше, ввечері 30 грудня російські військові завдали понад 6 ударів по Харкову. За даними місцевої влади, пострадало щонайменше 8 людей.

«Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Виключно цивільна інфраструктура!», – зазначив голова ОВА Олег Синєгубов.

Вночі і вранці 29 грудня РФ завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі відомо про 39 загиблих та 159 поранених внаслідок атаки. Президент Володимир Зеленський уточнив, що постраждали майже 120 міст і сіл.