Росія знову запустила «шахеди» по Україні – Повітряні сили ЗСУ

Росія ввечері 30 грудня знову запустила безпілотники типу «шахед» по території України, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові попередили, що Росія запустила декілька груп безпілотників на схід та північ України.

Українцям нагадали про небезпеку атаки та попросили пройти в укриття та зберігати спокій.

«Також нагадуємо, що в Україні заборонено знімати роботу ППО та наслідки ворожої атаки», – зазначили у Повітряних силах.

Станом на 19:30 сигнал повітряної тривоги оголошено у Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській та Чернігівській областях.

Станом на 19.47, за даними Повітряних сил ЗСУ, по Україні запустили такі групи «шахедів»:

з Чорного моря в напрямку Одещини;

на межі Сумської та Чернігівської областей, курсом на захід;

частина БпЛА в Сумській області змінили курс на південь;

БпЛА з Херсонської області, курс північно-західний (Кривій Ріг).

Раніше, ввечері 30 грудня російські військові завдали понад 6 ударів по Харкову. За даними місцевої влади, пострадало щонайменше 8 людей.

«Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Виключно цивільна інфраструктура!», – зазначив голова ОВА Олег Синєгубов.

Вночі і вранці 29 грудня РФ завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Наразі відомо про 39 загиблих та 159 поранених внаслідок атаки. Президент Володимир Зеленський уточнив, що постраждали майже 120 міст і сіл.