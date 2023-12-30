На Донеччині через обстріл ТЕС частина споживачів залишилась без світла – Міненерго

Російські військові вкотре завдали удару по теплоелектростанції (ТЕС) на Донеччині, йдеться у дописі Міністерства енергетики України.

«Через обстріл електростанція припинила генерацію електроенергії», - йдеться в повідомленні.

У результаті обстрілу постраждалих немає, уточнили у відомстві. При цьому через російську атаку знеструмлено 16 підстанцій 35 кВ, а також є відключені споживачі.

Рананіше, Росія вночі і вранці 29 грудня завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру.

За даними президента Володимира Зеленського, російські війська 29 грудня запустили по Україні близько 110 ракет.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.