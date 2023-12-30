За добу відбулось майже 50 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

Російські військові намагаються «вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, проте, марно», йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 30 грудня.

За даними військових, протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога біля Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Піщаного Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки, Надії Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області», – зазначають у Генштабі.

Водночас, на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 9 атак сили РФ у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де противник намагався відновити втрачене положення – «під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Калинівка, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області».

«На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах Степового, Авдіївки та ще 13 - біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області», – зазначають у Генштабі.

Крім того відомо, що протягом доби українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу сил РФ.

«Підрозділи ракетних військ уразили три зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби противника», – підсумували у Генштабі ЗСУ.