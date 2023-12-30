ЗМІ з посиланням на ЧФ Росії повідомили про загибель 74 моряків «Новочеркаська», але згодом видалили новину

Внаслідок знищення російського корабля «Новочеркаськ» у порту Феодосії в окупованому Криму загинули 74 російські моряки, ще 27 – були поранені, повідомили 29 грудня видання «Новости Севастополя» і «Независимое телевидение Севастополя» («НТС») із посиланням на відділ інформаційного забезпечення Чорноморського флоту РФ.

Згодом обидві публікації були видалені.

У них йшлося про те, що головком ВМФ Росії Микола Євменов запропонував оголосити на території міста дводенну жалобу.

Телеканал «НТС», який першим опублікував новину про загибель 74 моряків на БДК «Новочеркаськ», є партнером Чорноморського флоту РФ, звернуло увагу російське видання «Агентство».

Директор «НТС» Діана Тірмус на запитання про видалення новини спочатку не дала прямої відповіді, сказавши, що публікації немає на сайті. Потім вона пояснила вилучення тим, що «інформація не відповідає дійсності».

Про загибель російських моряків також пише український Центр національного спротиву. Він посилається на лист Євменова, який нібито мають у розпорядженні активісти «Кібер Спротиву».

«Лист вдалося перехопити завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки з телепроєкту «НАШІ» на каналі «Россия 1». У ньому росіяни підтверджують смерть більшості особового складу корабля, ураженого у Феодосії Силами оборони 26 грудня. Ще 27 окупантів зазнали поранення», – йдеться у повідомленні.

Офіційно Міноборони Росії про втрати на кораблі не повідомляло.

У ніч на 26 грудня у ЗСУ повідомили про знищення російського великого десантного корабля «Новочеркаськ» під час удару в окупованому Криму.

За словами речника командування Повітряних сил України Юрія Ігната, «Новочеркаськ», який крилатими ракетами атакувала українська авіація, згорів ущент, і, можливо, постраждала портова інфраструктура.

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.

У Міноборони Росії заявили, що корабель «Новочеркаськ» був пошкоджений внаслідок удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет. За даними британської розвідки, корабель «Новочеркаськ» був повністю знищений.