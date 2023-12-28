Розвідка Британії: корабель «Новочеркаськ» був повністю знищений, це удар по логістиці РФ

Знищення російського десантного корабля «Новочеркаськ» під час удару в окупованому Криму послабило логістику Росії, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



«Росія, ймовірно, планувала використовувати свої сили на малих броньованих десантних кораблях для проведення значних десантних операцій під час вторгнення, і вона подвоїла кількість цих суден у Чорному морі під час підготовки до війни. Із затягуванням війни кораблі все частіше використовуються для надання логістичної підтримки. Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе і відносно нестабільне автомобільне і залізничне сполучення Керченського мосту», – йдеться у повідомленні.



У ніч на 26 грудня десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був повністю знищений українським ударом під час стоянки в порту окупованої Феодосії в Криму. Як зауважують у розвідці Британії, дані з відкритих джерел свідчать про високу ймовірність того, що судно перевозило вибухонебезпечний вантаж, коли в нього влучили, це спричинило потужний вторинний вибух.



У британській розвідці нагадують, що цей інцидент збільшив кількість втрачених Росією з моменту вторгнення малих ракетних кораблів до трьох: «Саратов» затонув 24 березня 2022 року, а «Мінськ» був функціонально зруйнований 13 вересня 2023 року. Ще два підводні човни, ймовірно, були пошкоджені.

«Росія ввела в оману, коли заявила, що військовий корабель Путіна «Новочеркаськ» був лише «пошкоджений» – він був повністю знищений!», – написав у соцмережі Х міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс.

Він додав, що вкрай важливо, щоб у 2024 році «цивілізований світ продовжував підтримувати Україну в цій визначальній для епохи битві, яка зараз розгортається в Європі».

У ніч на 26 грудня у ЗСУ повідомили про знищення російського великого десантного корабля «Новочеркаськ» під час удару в окупованому Криму.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» в районі окупованої Феодосії і знищила його. Скільки і які саме ракети застосували – не уточнювали.

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Міноборони Росії згодом заявило, що корабель «Новочеркаськ» був пошкоджений внаслідок удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет. Про характер цих пошкоджень у російському відомстві не розповіли.