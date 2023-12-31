Глава МЗС Литви про війну: Захід може повторити історичні помилки і дочекатися «ефекту Перл-Харбору»

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив, що Захід може повторити історичні помилки у питанні військової допомоги Україні.



«Ми стоїмо на порозі повторення історичних помилок. Я переконаний, що якщо ми не переможемо Росію зараз, це означає, що наш обраний шлях полягає в тому, щоб зазнати неймовірних і непотрібних втрат, перш ніж ми врешті-решт вирішимо, що настав час активізуватися і перемогти», – написав він у соцмережі Х.

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За його словами, Захід може дочекатися «ефекту Перл-Харбору».



«Моменту в історії, коли проблеми завтрашнього дня нарешті стануть проблемами сьогоднішнього дня, але за надзвичайно завищеною ціною. Або ми можемо розглядати це як сьогоднішню проблему і почати вирішувати її вже сьогодні», – додав він.

Литовський міністр зазначив, що майже 25 років Захід бореться над тим, щоб «стримати імперіалізм Путіна за допомогою діалогу та дипломатії, в той час як він продовжує ігнорувати кордони та зрівнювати з землею міста».

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У США прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі.

Крім того, у грудні лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.