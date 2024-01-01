Радіо Свобода Weekly: ISW припускає, що Україна масованим ударом вразила цілу низку цілей у РФ

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

В ISW припускають, що у ніч на 30 грудня українські дрони вразили багато із запланованих цілей у Росії

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що українські дрони, які, як повідомляється, в ніч на 30 грудня атакували РФ, вразили багато з запланованих цілей.

У щоденному звіті ISW зазначено, що українські джерела в органах безпеки повідомили ЗМІ, що в ніч із 29 на 30 грудня українські сили запустили понад 70 безпілотників по об’єктах російської військової інфраструктури та оборонно-промислових об’єктах поблизу Москви, Бєлгорода, Тули, Твері та Брянська. За повідомленнями, ці удари були здійснені у відповідь на російські атаки по регіонах України 29 грудня, внаслідок яких загинули понад 40 людей.

Як зауважують аналітики, у Росії заявили про перехоплення 32 українських БПЛА в Брянській, Орловській, Курській і Московській областях у ніч на 30 грудня. «Розбіжність між цими російськими та українськими цифрами може свідчити , що українські сили вразили багато з запланованих цілей», – йдеться у звіті ISW. Зокрема, за повідомленнями, українські сили завдали удару по заводу «Кремінь Ел» у Брянську, який є другим за величиною виробником мікроелектроніки в Росії. Більше інформації тут

Новорічне привітання Зеленського: «маємо жити за правилом – або працюєш, або воюєш»

Президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні подякував усім українцям, які поставили своє життя на паузу, відклали все на потім, на «після перемоги», а також всім, хто каже: «Я працюю, і це не подвиг, а обов’язок. Я доначу, і це не подвиг, а норма». А також тим, хто знає, що війни не закінчуються самі собою, а їх закінчують, а перемогу не отримують, а здобувають.

«І для цього сьогодні ми маємо жити за правилом: або ти працюєш, або ти воюєш. Бо проти нас – найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішими мають бути наша єдність і боротьба», – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що це знає кожен, хто живе за формулою «мушу робити більше, ніж можу», а не питає себе щодня, що він може зробити. Детальніше тут

«Ця війна може закінчитись дуже раптово» – пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади

Пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в інтерв'ю Радіо Свобода розповів про роботу на Бахмутському напрямку, особливості оборони під Бахмутом. Кого беруть у Третю штурмову і як проходить рекрутингова компанія? Як сприймають бійці законопроєкт про мобілізацію? Які міфи існують про службу в армії?

За словами Бородіна, війна з Росією може і раптово закінчитися, бо «Російська Федерація – це досить пірамідальна структура, і вона залежить від небагатьох людей». Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Що ж сказав про мобілізацію і законопроєкт Залужний? Коротко про головне

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня дав пресконференцію щодо нового законопроєкту про мобілізацію.

Він, зокрема, прокоментував дані про мобілізацію 400-500 тисяч людей, електронні повістки, питання відстрочки від мобілізації, пропозиції щодо обмеження термінів служби, а також розповів про роботу територіальних центрів комплектування. Читайте про це тут

«А чому це має представляти президент?» – Корнієнко про законопроєкт про мобілізацію, депутатів в окопах і судовий позов від Порошенка

На початку 2024 року Верховна Рада України має розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію, який від самої його появи спровокував шквал дискусій у суспільстві.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко упевнений, що фінальна версія документа буде відрізнятися від його початкової версії: свою оцінку мають дати військові, профільний безпековий комітет, лікарі та Мінфін, вважає Корнієнко.

У розмові з Радіо Свобода віцеспікер розмірковує про те, чи варто відправляти на фронт народних депутатів і чому законопроєкт про мобілізацію до парламенту подавав уряд, а не президент, який є верховним головнокомандувачем? Текстова публікація тут

«Залужний для українців як мама для курчат» – соціолог Головаха про довіру до Залужного, розпад Росії та настрої українців

На кінець 2023 року оптимістів серед українців поменшало. Одна з причин – нереальні очікування щодо контрнаступу ЗСУ. Обіцянки на кшталт «до літа в Криму» з боку української влади були «абсолютно неадекватними», вважає Євгеній Головаха, директор Інституту соціології НАН України.

Тепер, каже соціолог, більшість українців свідомі того, що війна може тривати «рік і більше».

У розмові з Радіо Свобода Головаха розмірковує, як війна впливає на Україну і чи можуть бути територіальні поступки Росії? Скільки українців повернеться на Батьківщину після завершення війни, що стане найбільшим викликом під час післявоєнного відновлення та чому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має абсолютну та безумовну довіру серед українців? Текстова публікація тут

Битва за Донбас: головні зміни за 2023 рік (мапа)

За даними української розвідки, президент Росії Володимир Путін вимагав ще до 1 березня 2023 року захопити всю територію Донецької та Луганської областей, а раніше російське командування заявляло про намір здобути їх до початку осені 2022 року.

Не здійснився ані перший, ані другий план Кремля. Яких результатів досягли Сили оборони України та війська агресора на східному фронті протягом 2023 року? Про це тут

«Там була чиста пастка». Невідома історія про командира «Ялту» та звільнення Херсонщини

Командир роти «Ялта» Богдан Добробабенко – це легендарний військовослужбовець ЗСУ із 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади. Так кажуть його побратими, вважаючи свого командира унікальною людиною.

За словами співслужбовців, майже кожен із них завдячує йому життям. Телевізійний проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії свого часу зустрічався з командиром «Ялтою». Розповідь про те, яким був Богдан Добробабенко, як він обороняв Україну, і загинув у бою, за лінком

АІ-військові, молитви, заклики до перевороту: як і якими ІПСО Росія атакує українців

Iнформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО) Росії проти України стали невід'ємною частиною гібридної війни ще з початку агресії у 2014 році. І якщо у перші кілька місяців повномасштабного вторгнення вже у 2022-му експерти зауважували провал російської пропаганди та дезінформації у впливі на українців та на країни-союзники України, то зараз стверджують, що Росія намагається вчитися на помилках та вдосконалювати підходи.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» проаналізували, які деструктивні наративи просуває Росія зараз, у яку форму вони «запаковані», й де їх можна зустріти зненацька – коли переглядаєш, здавалося б, звичайний український контент. Про це тут

Мобілізація: кого заберуть на фронт у 2024 році в Росії?

Президент Росії Володимир Путін наказав збільшити армію країни на ще майже 170 тисяч людей. Ким і як збираються поповнювати війська РФ у 2024 році та чи оголосить Кремль ще одну хвилю мобілізації?

Це з’ясовували журналісти роєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії», які, зокрема, поспілкувалися і російськими військовополоненими. Текстова публікація тут

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«Перемога буде за нами» – в.о. намісника Києво-Печерської лаври про війну з Росією та воїнів України

Цього року Православна церква України (ПЦУ) вперше, разом із більшістю помісних православних церков світу, відзначила Різдво 25 грудня за новоюліанським календарем. На цьому наголосив глава ПЦУ митрополит Київській і всієї України Епіфаній. Так само й Українська греко-католицька церква (УГКЦ), яка перейшла цього року на григоріанський календар, відзначала Різдво 25 грудня. День відзначення Різдва за новоюліанським і григоріанським календарями збігатиметься аж до 2800 року.

Перенесення святкування Різдва українськими церквами відображає ще один культурний відхід України від Росії – де Різдво продовжують святкувати 7 січня. І це є ще одним кроком до зближення з країнами Європи. До вашої уваги інтерв’ю з виконувачем обов’язків намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандритом ПЦУ Авраамієм. Читайте і дивіться за лінком

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