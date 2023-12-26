У Британії перша група українських пілотів завершила базову підготовку до польотів на F-16

Перша група українських пілотів після завершення базової програми підготовки у Великій Британії навчається керувати винищувачами F-16 у Данії, повідомляє пресслужба британського уряду.



За повідомленням, група була сформована з шести досвідчених українських бойових пілотів, які пройшли спеціальну авіаційну підготовку з англійської мови з метою підвищення їхньої здатності брати участь у тренуваннях, ще десять українських пілотів-стажерів взяли участь у мовній підготовці і залишаються у Британії для продовження практичної базової льотної підготовки, а також для опанування таких важливих навичок як авіаційна медицина і тренувань у центрифугах.



У британському уряді зазначають, що пілоти, які проходять базову льотну підготовку, проводять практичні заняття на літаках Grob Tutor, вивчаючи загальні процедури управління, пілотування за приладами, навігацію на середньому та низькому рівнях, а також польоти в строю.

Паралельно з підготовкою пілотів десятки українських авіаційних техніків також проходять підготовку з англійської мови, орієнтовану на інженерні спеціальності, додають в уряді Британії.



Після завершення навчання в Британії пілоти пройдуть підготовку з поглибленої льотної підготовки в іншій європейській країні. Це підготує їх до навчання на літаках F-16 під наглядом Данії, Нідерландів і США, які очолюють Коаліцію з посилення потенціалу ВПС.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 22 грудня заявив, що Нідерланди готують перші 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. Після цього в Інституті вивчення війни повідомили, що Україна, найімовірніше, отримає першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.

Київ отримав від союзників обіцянки передати сучасні винищувачі F-16. Нині українські льотчики проходять навчання на F-16. Типовий курс підготовки на F-16 триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, оскільки курс відповідатиме потребам України в захисті неба від російських літаків, безпілотників і ракет.

Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.