720-річчя Малоросії: як виникла, переїхала і набула нового змісту

720 років тому, в далекому 1303 році, з’явилася перша письмова згадка про Малу Русь, чи то Малоросію. Зараз російські президент і пропаганда люблять наголошувати, ніби колись України не було, а натомість була Малоросія. Проте, якщо «танцювати» від першої письмової згадки, то Україна старша за Малоросію на 116 років. Перша письмова згадка про Україну – це 1187 рік. Як з’явилася назва «Малоросія», як вона трансформувалася і набувала нових змістів ­– про все це «Історична Свобода» говорила з істориком Кирилом Галушком.

– Була Русь. Чому виникла потреба розділити її на Малу і ще якусь? Хто і як вперше застосував назву «Малоросія»? – Почав би з того, що ми не маємо сьогодні дивитися на назву «Мала Русь», або «Малоросія» виключно в негативному сенсі. Дійсно, як ви сказали, вона мала відмінне розуміння у різні періоди, за різних не лише з внутрішніх, а й зовнішніх обставин.

Цей термін «Мала Русь» є церковний, грецький

Причиною для появи цієї назви стало те, що в середині ХІІІ століття через наші землі пройшли монголи. І формою збереження нашої руської державності стала Галицько-Волинська держава. Це історіографічний термін, а, з точки зору другої половини ХІІІ століття, це Королівство Русі. Монголи політично поділили простір влади династії Рюриковичів – те, що називалося «Русь» у широкому сенсі – та намагалися ставити під контроль церковні структури.

Прагнення Константинополя розділити поміж новими державними утвореннями церковні ієрархії та статуси призвело до того, що патріарх,запровадив термін «Мала Русь»

Академічною історіографією перевіреною, скажемо так, що цей термін «Мала Русь» є церковний, грецький. Коли у 1299 році київський митрополит переїхав до Володимира-на-Клязьмі, а згодом його наступники осядуть у Москві, а митрополича кафедра лишилася у Києві, і формально він мав би бути тут, то виникло питання: де ж насправді осередок Русі (грецькою – «Росії») у релігійному сенсі? Оскільки нашим духовним покровителем тоді була «матінка» Константинопольська церква, то патріархам там треба було з’ясувати: де легітимні, канонічні митрополити? А з врахуванням того, що різні держави і має бути, скажімо так, як і сьогодні, більш-менш незалежна церковна структура, то на початку ХІV століття і виникає поняття «Мікро Росія» – себто «Мала Русь», а відтак і «Мегало Росія», тобто «Велика Росія» – землі, які від Києва на північний схід.

«Мала Русь», чи «Мікро Росія» – це корінна чи столична, а «Велика Росія» – це новоздобута і християнізована пізніше територія. Буде формуватися російська імперська ідеологія, поняття «Велика» і «Мала» набудуть зверхніх форм

Прагнення церковних діячів Константинополя розділити поміж новими державними утвореннями церковні ієрархії та статуси призвело до того, що патріарх Атанасій у процесі тривалого листування з галицько-волинськими володарями, які балансували поміж Ордою та Європою, запровадив термін «Мала Русь». Треба наголосити, що він не був негативним. Це не було приниженням в сенсі того, що «Мала Русь» гірша за «Велику». Грецька історична практика говорила, що існувала «Мала Греція», тобто корінна, на Балканському півострові, й існували новоколонізовані, новоздобуті землі – «Велика Греція» на території Середземномор’я. Вони бачили поблизу себе «Малу Азію» – сучасна Туреччина, Анатолія. А далі йшли якісь далекі загадкові землі. «Мала Азія» була ближча і знайома, а «Велика Азія» – далека і загадкова. Тобто, якщо переносити на реалії князів Рюриковичів, то «Мала Русь», чи «Мікро Росія» – це корінна чи столична, а «Велика Росія» – це новоздобута і християнізована пізніше територія. Бо, з історичної точки зору, історія Русі – це 400 років домонгольських. І лише потім, коли буде формуватися російська імперська ідеологія, поняття «Велика» і «Мала» набудуть зверхніх форм, з точки зору «Великої Росії», а відтак в українського національного модерного руху воно також почне сприйматися як прояв провінціалізму. – Тобто попервах «Мікро Росія» – це Галичина і Волинь?

«Мікро Росія» являла собою смугу від західної Білорусі, Берестя – то волинська земля, через Волинь, Полісся і Галичину і до половини сучасного Поділля

– Оскільки це був церковний термін, то він не спирався на сьогоднішні національні критерії. Було відомо в Константинополі, що Київський митрополит, який мав би сидіти в Києві, через тиск Золотої Орди переїхав на найбільш підконтрольну їй територію – до Володимира-на-Клязьмі. А потім наступники були у Москві. З іншого боку, Королівство Русі, що збігається з Галицько-Волинською державою, претендувало на самостійну роль. Розраховуючи реальні впливи новоствореної Галицької митрополії, розуміли так, що це будуть Галичина, Волинь і Турово-Пінщина, тобто територія сучасного білоруського Полісся. Політичні впливи мали збігатися з церковними. Тобто суверенна держава повинна мати й церковну ієрархію. І тому наша «Мікро Росія» являла собою смугу від західної Білорусі, бо Берестя – то волинська земля, через Волинь, Полісся і Галичину і до половини сучасного Поділля, себто південно-східних меж Галицького князівства.

– Галицько-волинський правитель Данило мав титул короля Русі, а його правнук Юрій ІІ Болеслав титулувався господарем Малої Русі. Навіщо було це уточнення? – Справа в тому, що Данило походив з роду Мономаховичів, які були старші серед усіх Рюриковичів. То коли велися перемовини з приводу королівського титулу, він претендував на всі руські землі, всі володіння Рюриковичів як верховний суверен. Але за наступні 50 років ситуація дещо змінилася. Усталилися впливи і контроль Орди над певними територіями. Тому в результаті почав використовуватися той термін, який пішов з церковних відносин. За тієї ситуації, яка була в другій половині ХІІІ століття, Данило Романович став королем за згоди одночасно і папи Римського, і Константинопольського патріарха. З огляду на це, грецька термінологія почала застосовувати і латиною у міжнародних відносинах. Грецьке «Мікро Росія» – перейшло в латину. Тобто, якщо ми говоримо про Юрія ІІ Болеслава, то у нього в листуванні з Тевтонським орденом, з іншими західними партнерами, як сьогодні кажуть, Russia Minores вже латиною. Тобто грецька церковна термінологія перейшла у світську – політичну і міжнародну. – Отже, в ХІV столітті Малоросія – це Галичина, Волинь, трохи Поділля і південно-західної Білорусі. А на початку ХІХ століття Малоросійська губернія – це Полтавщина і Чернігівщина, в тому числі й Стародубщина, яка зараз у складі Російської Федерації. Як Малоросія з Галичини і Волині переїхала на Лівобережжя Дніпра?

Наші могилянці, зокрема Феофан Прокопович, принесли до Московії церковний лексикон

– Це питання доволі темне, про що згадував ще Михайло Грушевський у своїй багатотомній «Історії України-Руси». З поділом Галицько-Волинської держави у династичний спосіб поміж сусідами і зміною релігійної політики, пересуванням митрополичих кафедр, цей термін, який так і не став народним і поширеним серед людності української, яка називала себе «русини», зникає і з політичного лексикону. Змінюється ситуація під кінець ХVІ століття, коли створення Греко-католицької церкви спричиняє церковну полеміку. Тоді згадали давні тексти, в яких фігурувала «Мікро Росія». Інформація про це знов-таки не поширюється серед народу, але використовується в наших навчальних закладах, зокрема в Могилянському колегіумі, де могли вчитися і світські люди, але основи освіти були церковні. А коли в другій половині ХVІІ століття починається виїзд українських церковників до Московської держави, то вони привезли з собою свою освіту, знання церковної історії і підзабутої термінології. А церква шанує речі перевірені часом. Наші могилянці, зокрема Феофан Прокопович, принесли до Московії той церковний лексикон. Не треба забувати, що лише у 1589 році московська церква отримує патріархію. Наші ієрархи сприяли там переписуванню церковних книжок і створювали ту російську імперську ідеологію, якою активно скористається Петро І.

Потрапляє в титулатуру царя Олексія Михайловича: нас називають «Мала Росія», в сенсі провінції, а не історичного центру

Можливо, наші люди вважали, що «Малоросія» чи «малоросійство» – це такий поважний статус, до якого мала би з повагою ставитися Москва, яка «Велика Росія». Ця назва потрапляє в титулатуру царя Олексія Михайловича: «всія Вєлікія, Малия і Бєлия Росії самодержець». І далі вже вони нас називають «Мала Росія», але в сенсі провінції, а не історичного центру. Їм було простіше казати про «Малоросію» вже у дещо зневажливому сенсі. – Григорій Сковорода казав: «Мати моя – Малоросія, тітка моя – Україна». Під Малоросією він мав на увазі Чернігівщину і Полтавщину, а під Україною – Слобожанщину, де багато часу прожив. Як назви «Україна» і «Малоросія» одна з одною взаємодіяли і співіснували? – Із часів Сковороди, тобто з середини ХVІІІ століття і до середини ХІХ століття, коли Росія стикнеться з українським національним рухом і відреагує валуєвським циркуляром і тому подібними речами, був певний перехідний період. Старосвітська Малоросія мала ще певні елементи автономії, традиції Гетьманщини і козацького устрою. А Слобідська Україна перебувала по суті в адміністративних межах Московської держави. Але, з адміністративної точки зору, була Слобідсько-Українська губернія з центром у Харкові. Це єдиний випадок, коли за Російської імперії офіційно існувала адміністративно-територіальна назва, де згадувалася Україна.

Від століття до століття ситуація з «Малоросією» могла змінюватися з одного на протилежне

Через пару десятиліть після смерті Сковороди українська еліта з Малоросії перебереться до Харківського університету, і український проєкт почне просуватися саме звідти – повертатися на Малоросію і прибирати цю назву як прояв провінціалізму і неспроможності створення модерної нації. Тобто від століття до століття ситуація з «Малоросією» могла змінюватися з одного на протилежне. – Наскільки я розумію, Сковорода не вкладав жодного негативну в назву «Малоросія». Як і чому «Малоросія» і «малоросійство» набули негативного і зневажливого змісту? – Ближче до середини ХІХ століття, із появою Кирило-Мефодіївського братства, яке складалося частково з харків’ян, таких, як Микола Костомаров, постає «українське питання». Маніфест цього товариства, який вийде друком для широкої публіки лише у 1918 році – «Книга буття українського народу». Тобто акценти абсолютно змінилися. Бо «малороси», з офіційної точки зору, – це назва для колишні русинів Російської імперії, а «рутени» – офіційна назва для колишніх русинів Австро-Угорської монархії.

Драгоманов наголошує, що «малоросійство» – це провінційний комплекс. Продовжуєш себе називати «малоросом» – зрікся здобутків свого народу і вирішив, що він кудись дінеться. На 1917 шаблони малоросійства, провінційності чи москвофільства зашкодили Україні стати незалежною і ствердити свій суверенітет

Вже у другій половині ХІХ століття Драгоманов наголошує, що «малоросійство» – це провінційний комплекс. І на кінець ХІХ століття інтелігенція наддніпрянська і галицька розуміє абсолютно об’єктивно, що існує один народ від Карпат до Слобожанщини, тому треба утвердитися по поняттях: українці як народ, Україна як назва країни. Давайте домовимося, що хто прагне модерної нації, той називає себе українцем, будь він русином чи малоросом. А якщо продовжуєш себе називати «малоросом» – це означає, що зрікся здобутків свого народу і вирішив, що він кудись дінеться, якось розчиниться. Під кінець ХІХ століття починає домінувати серед освіченої української інтелігенції думка, що «малоросійство» – це тимчасовий імперський етап в ідентичності частини українців. Утім, свідомих українців на 1917 рік був незначний відсоток. У результаті шаблони малоросійства, провінційності чи москвофільства, яке було в Галичині – імперські ідентичності тоді зашкодили Україні стати незалежною і ствердити свій суверенітет. Лише 100 років боротьби проти «малоросійства» принесли свої результати. – Історія Малоросії доволі строката: виникла як церковна назва для Західної України, потім перекочувала на Східну Україну і набула негативних конотацій.

Кремль зіпсував назву, яка 700 років тому була абсолютно абстрактною, вже не здобуде в Україні підтримки. Це вже кліше, шаблон, комплекс меншовартості

Чи може Малоросія набути якихось нових змістів і територій? – З урахуванням реалій вже ХХІ століття, воно не стане якимось популярним терміном в українській державі чи серед українського суспільства. Як на мене, воно лишиться в царині історичних досліджень, важливих і корисних для нас. Лише з кінця ХVІІІ століття воно набуло негативного змісту, а до того це був наш прояв у певну добу. Тобто це річ для нас важлива. Але погано те, що російські імперські інтерпретації та фальсифікації нею скористалися і будуть використовувати в сучасному. Кремль зіпсував назву, яка 700 років тому була абсолютно абстрактною, а сьогодні вже не здобуде в Україні підтримки. Бо це вже кліше, шаблон, комплекс меншовартості і провінційності. – Тобто «реабілітації не підлягає»?