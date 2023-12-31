Прем’єр Фінляндії анонсував «нові заходи» щодо безпеки країни

Закриття кордону Фінляндії з Росією «ускладнило повсякденне життя» в країні. Однак, уряд уже працює над рішенням, щоб зупинити нелегальну міграцію, зазначив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо.

«Проблеми на нашому східному кордоні не зникли. Уряд уважно стежить за ситуацією і працює над рішеннями, щоб зупинити інструментальну міграцію», – заявив він.

Орпо підкреслив, що закриття кордону з Росією «ускладнило повсякденне життя» багатьох людей і підприємств.

«Однак безпека Фінляндії та її кордонів є для нас пріоритетом. Ми не підемо на компроміс у цьому питанні», – заявив він.

Президент Росії Володимир Путін напередодні попередив про «проблеми», які виникнуть у відносинах РФ з Фінляндією, і сказав, що наказав створити новий військовий округ у регіонах, які межують із цією країною.

Коментарі Путіна прозвучали на тлі зростання напруженості між двома сусідніми країнами внаслідок вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року і подальшого рішення Фінляндії приєднатися до НАТО.

Останніми тижнями Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку.

Фінляндія заявила, що російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. Раніше минулого тижня Фінляндія ненадовго відкрила два пункти пропуску, але через день скасувала це рішення через відновлення потоку мігрантів.

У фрагментах інтерв’ю репортеру державного телебачення Путін неправдиво заявив, що Захід «затягнув» Фінляндію в НАТО. Насправді фінська громадськість різко змінила думку на користь членства в НАТО після вторгнення РФ в Україну.

Він також сказав, що відновлює Ленінградський військовий округ, адміністративний крок, який, за його словами, може призвести до накопичення військ у регіонах на схід від Фінляндії.